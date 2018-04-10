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Складской комплекс в Истре планируют достроить во II квартале текущего года
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Складской комплекс в Истре планируют достроить во II квартале текущего года 

РИАМО 9 минут назад
Фото: РИАМО
Строительство логистического складского комплекса «Логопарк Мэйджор», расположенного в селе Павловская Слобода городского округа Истра, идет по графику и завершится во втором квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел плановую проверку второй очереди строительства.
«В настоящее время на объекте завершаются работы по внутренней отделке помещений, завершается монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования, ведутся работы по благоустройству территории. Строительство в графике», — сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.
Новый складской комплекс площадью свыше 57,3 тысячи квадратных метров, предназначен для приема, хранения, комплектации и отправки товаров общественного потребления и сельскохозяйственного назначения, не требующих регулируемых режимов хранения.
В составе помещений логистического складского комплекса: зоны приемки, комплектации и отгрузки товаров, высотного стеллажного хранения, блоки административных и вспомогательных помещений.
Застройщиком объекта выступает ООО «АЦ-ЮГ». Финансирование будет за счет средств инвестора.
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