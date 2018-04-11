Завершено строительство торгового центра Metro Cash and Carry в Одинцовском районе

Завершено строительство торгового центра Metro Cash and Carry в Одинцовском районе Подмосковья , сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) региона со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева. «Извещение об окончании строительства многофункционального торгового комплекса Metro, расположенного вблизи дер. Ликино на Минском шоссе в Одинцовском районе, поступило в Главгосстройнадзор Московской области», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Он пояснил, что согласно проекту, на площади 9,3 тыс. кв. м разместились торговые и складские площади многофункционального торгового комплекса.

«Финансирование — средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Метро Кэш энд Керри». Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы», — отметили в пресс-службе.

Р. Тагиев заключил, что после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.