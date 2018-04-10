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Строительство торгового комплекса «Метро» завершили в Одинцовском районе
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Строительство торгового комплекса «Метро» завершили в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области проводит итоговую проверку построенного в Одинцовском районе Подмосковья торгового комплекса «Метро», после устранения выявленных замечаний объекту выдадут заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Извещение об окончании строительства многофункционального торгового комплекса «Метро», расположенного вблизи деревни Ликино на Минском шоссе в Одинцовском районе, поступило в Главгосстройнадзор Московской области. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
По его словам, здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения. Согласно проекту, на площади 9,3 тысячи квадратных метров разместились торговые и складские площади многофункционального торгового комплекса. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.
Строительство финансировалось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».
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