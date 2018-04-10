Строительство торгового комплекса «Метро» завершили в Одинцовском районе

Главгосстройнадзор Московской области проводит итоговую проверку построенного в Одинцовском районе Подмосковья торгового комплекса «Метро», после устранения выявленных замечаний объекту выдадут заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Извещение об окончании строительства многофункционального торгового комплекса «Метро», расположенного вблизи деревни Ликино на Минском шоссе в Одинцовском районе, поступило в Главгосстройнадзор Московской области. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

По его словам, здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения. Согласно проекту, на площади 9,3 тысячи квадратных метров разместились торговые и складские площади многофункционального торгового комплекса. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.

Строительство финансировалось за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».