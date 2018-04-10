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Крым получит 1,3 млрд рублей на реставрацию культурных объектов в ближайшие три года
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Крым получит 1,3 млрд рублей на реставрацию культурных объектов в ближайшие три года 

RT на русском 1 час назад
«В настоящее время подписано соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии в рамках ФЦП на общую сумму около 1,3 млрд рублей», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, это позволит провести в 2018-2020 гг. ряд мероприятий. Например, будут продолжены работы на таких объектах, как Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец (оба — Большая Ялта), дача Стамболи (Феодосия), мемориальный комплекс «Аджимушкай» (Керчь), здание Дворянского собрания (Симферополь).
Также планируется разработать научно-проектную документацию для реставрации Ханского дворца в Бахчисарае.
Кроме того, предусмотрены противоаварийные работы в крепости Керчь.
Ранее Nation News сообщало, что скульптуры на станции метро «Площадь Революции» в Москве могут отреставрировать.
RT на русском: последние новости
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