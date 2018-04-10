Крым получит 1,3 млрд рублей на реставрацию культурных объектов в ближайшие три года

«В настоящее время подписано соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии в рамках ФЦП на общую сумму около 1,3 млрд рублей», — заявил глава региона Сергей Аксёнов По его словам, это позволит провести в 2018-2020 гг. ряд мероприятий. Например, будут продолжены работы на таких объектах, как Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец (оба — Большая Ялта), дача Стамболи (Феодосия), мемориальный комплекс «Аджимушкай» ( Керчь ), здание Дворянского собрания ( Симферополь ). Также планируется разработать научно-проектную документацию для реставрации Ханского дворца в Бахчисарае. Кроме того, предусмотрены противоаварийные работы в крепости Керчь. Ранее Nation News сообщало, что скульптуры на станции метро «Площадь Революции» в Москве могут отреставрировать.