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Капремонт свыше 20 многоквартирных домов проведен в Ростовской области с начала года
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Капремонт свыше 20 многоквартирных домов проведен в Ростовской области с начала года 

Деловое сообщество 1 час назад
«Сейчас по нарастающей будет увеличиваться количество капитально отремонтированных домов», — сказал А. Майер.
По его словам, всего в текущем году будет выполнен капремонт 1 тыс. 368 многоквартирных домов на общую сумму 4,2 млрд рублей.
"Конкурные процедуры проведены, первые контракты были подписаны в феврале, а уже в конце марта — выполнен капитальный ремонт первого многоквартирного дома", — добавил министр.
Он также сообщил, что первым был капитально отремонтирован многоквартирный дом в Коксовском сельском поселении Белокалитвенского района. Общая стоимость работ — 1,7 млн рублей. В прошлом году на объекте был завершен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения стоимостью 210,4 тыс. рублей, в текущем году — капитально отремонтирована кровля. В соответствие с региональной программой, в 2020 году дом ожидает ремонт фасада.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на капремонт многоквартирных домов в Ростовской области было направлено 2,8 млрд рублей, было отремонтировано 775 домов.
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