Ещё
Более 750 квартир переданы в I квартале в ЯНАО для переселения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 750 квартир переданы в I квартале в ЯНАО для переселения 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в первом квартале 2018 года передал в собственность муниципалитетов и жителей региона более 750 квартир для переселения из ветхого жилья, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник пресс-служба правительства округа.
"В рамках выполнения государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году передал в собственность муниципальных образований и граждан 751 квартиру, общая площадь нового жилья составила более 39 тысяч квадратных метров. В сравнении с аналогичным показателем минувшего года, общее количество новой жилплощади, переданной Фондом для переселения из ветхого и аварийного жилья, увеличилось в 3,5 раза", — говорится в сообщении.
В списках по передаче жилья для дальнейшего переселения граждан на первом месте находится Новый Уренгой. Это 343 квартиры общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В микрорайоне Тундровый введены в эксплуатацию два дома, новостройки ждут заселения, уточняют власти.
В Пуровском районе передано 69 квартир площадью 4248 квадратных метров. В городе Ноябрьск с начала года фонд передал 66 квартир площадью 3912 квадратных метров. В Надымском районе с начала 2018 года муниципалитету и собственникам передано 50 квартир площадью 2320 квадратных метров. В Шурышкарском районе для переселения из ветхого и аварийного гражданам переданы 32 квартиры, площадь которых — 1454 квадратных метра, добавили в правительстве.
В 2017 году Фонд передал в собственность муниципальных образований 2 283 квартиры общей площадью 108,1 тысячи квадратных метров.
"Сегодня в только рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории ЯНАО с участием Фонда жилищного строительства округа строится более 145 тысяч квадратных метров жилья, это 2 796 квартир", — отмечается в сообщении.
Другие новости региона читайте здесь>>
РИА Новости: последние новости
Составлен рейтинг самых популярных и гостеприимных городов России Госдума поддержала проект о проверке газового оборудования в квартирах Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков459
Эрдоган раскритиковал Лаврова116
Китай пошел на уступки США в торговой войне404
В Москве объявили штормовое предупреждение3
Меркель анонсировала встречу без России399
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение