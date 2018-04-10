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В Нальчике строят два автовокзала за миллиард рублей
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В Нальчике строят два автовокзала за миллиард рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Вокзал в одном из крупнейших городов КБР Баксане начнут строить в конце 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет региона по транспорту и связи.
В Баксане живёт почти 58 тысяч человек, и городу нужен новый современный автовокзал. Ответственные лица уже определились с местом строительства, выделили земельный участок, согласовали эскизы и нашли инвестора, который разрабатывает проект и смету. Строительные работы начнутся в конце 2018 года.
Тем временем, в столице республике продолжают строить два новых автовокзала: на северном и южном въездах в Нальчик. Госкомтранс сообщил, что оба строения с необходимой инфраструктурой обойдутся в сумму свыше миллиарда рублей.
Также Госкомтранс ищет инвесторов для строительства автопавильона в селении Эльбрус и автостанции в Кашхатау.
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