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В Баксане появится автовокзал
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В Баксане появится автовокзал 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В одном из крупнейших городов Кабардино-Балкарии Баксане построят автовокзал. Возведение транспортного комплекса планируют начать до конца года.
«Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства автопавильона в селение Эльбрус, автостанции в селение Кашхатау и автовокзала в городском округе Баксан. Там уже выделен земельный участок под строительство автовокзала, согласовано эскизное предложение объекта, определен инвестор, которым уже разрабатывается проектно-сметная документация, а начало строительства запланировано на конец текущего года», — сообщили ТАСС в Госкомтрансе региона.
Кроме того, два новых автовокзала возводятся в Нальчике. Они расположены с северного и южного въездов в город. Общая проектная стоимость составляет более миллиарда рублей. «Сдача вокзальной части объектов в эксплуатацию планируется до 1 сентября этого года», — отметили в ведомстве.
Население Баксана составляет почти 58 тысяч человек — это один из самых крупных населенных пунктов Кабардино-Балкарии.
В декабре прошлого года автостанция открылась и в Тырныаузе. Строительство велось за счет частного инвестора.
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