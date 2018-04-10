В Баксане появится автовокзал

В одном из крупнейших городов Кабардино-Балкарии Баксане построят автовокзал. Возведение транспортного комплекса планируют начать до конца года.

«Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства автопавильона в селение Эльбрус, автостанции в селение Кашхатау и автовокзала в городском округе Баксан. Там уже выделен земельный участок под строительство автовокзала, согласовано эскизное предложение объекта, определен инвестор, которым уже разрабатывается проектно-сметная документация, а начало строительства запланировано на конец текущего года», — сообщили ТАСС в Госкомтрансе региона.

Кроме того, два новых автовокзала возводятся в Нальчике . Они расположены с северного и южного въездов в город. Общая проектная стоимость составляет более миллиарда рублей. «Сдача вокзальной части объектов в эксплуатацию планируется до 1 сентября этого года», — отметили в ведомстве.

Население Баксана составляет почти 58 тысяч человек — это один из самых крупных населенных пунктов Кабардино-Балкарии.