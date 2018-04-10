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В Подмосковье загорелся частный дом
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В Подмосковье загорелся частный дом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Частный дом горит в Красногорске в Московской области, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
По данным СМИ, горит дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского.
"В 14.15… поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гаврилково, дом 12", — говорится в сообщении.
"В 15.52 — локализация на площади 400 квадратных метров. В 17.15 — локализация открытого горения", — сообщает МЧС.
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