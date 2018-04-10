В Подмосковье загорелся частный дом

По данным СМИ, горит дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского.

"В 14.15… поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гаврилково, дом 12", — говорится в сообщении.