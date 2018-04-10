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Госдума поддержала проект о проверке газового оборудования в квартирах
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Госдума поддержала проект о проверке газового оборудования в квартирах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий включить техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в требования договора управления, заключаемого с управляющей организацией.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, в многоквартирных домах есть внутридомовое газовое оборудование, на обслуживание которого договор заключает управляющая компания и газоснабжающая организация, и внутриквартирное газовое оборудование — это газовые колонки, газовые плиты, дымоходы.
"Заключать договор с обслуживающей газовой организацией на внутриквартирное оборудование должен собственник каждой квартиры, но, к великому сожалению, не все собственники являются в этом смысле соблюдающими требования законодательства. И у нас порядка 10% вообще не имеют никаких договоров. Это значительное количество домов, где-то 70 тысяч домов примерно, в которых есть по несколько собственников, у которых вообще никаких договоров нет", — сказал Сидякин журналистам.
Таким образом, пояснил депутат, в отсутствие договора газоснабжающая организация не может попасть в квартиру, у неё нет правовых оснований.
"Поэтому предлагается, что от имени жильцов многоквартирного дома управляющая компания будет заключать договор с газоснабжающей организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования… Это даст нам, во-первых, правовые основания для входа в квартиру, это даст нам правовые основания для того, чтобы осуществлять взаимодействие с каждым конкретным собственником по 15 позициям, которые входят в техническое обслуживание", — добавил он.
Охват договорами всей страны позволит иметь полное покрытие и полный мониторинг состояния газового хозяйства, считает политик.
"Поэтому законопроектом мы предлагаем всё-таки эту ситуацию вывести в тот статус-кво, который сейчас нам необходим для разрешения вопроса. То есть, это тот случай, когда мы говорим о профилактике взрывов газа в многоквартирных домах", — заключил он.
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