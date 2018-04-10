Строительство котельной на 5,9 МВт в составе жилой застройки в Рузе могут завершить в октябре-декабре

Строительство котельной в составе жилой застройки в городском округе Руза планируется завершить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области. «Строительство котельной в составе жилой застройки началось в Рузе. Планируемое завершение строительства — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении. Как отметил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев , согласно проекту будет возведено здание площадью 258 кв. м. Тепловая мощность котельной составит 5,9 МВт. «Объект предназначен для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры жилой застройки, расположенных по ул. Восточная и ул. Заводская в пос. Тучково городского округа Руза», — отмечается в материале. Уточняется, что после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства. Заказчиком строительства выступает администрация городского округа Руза.