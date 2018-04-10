Южные порты с начала года увеличили перевалку на 8,7% 

Грузооборот продолжает расти за счет роста переработки сухих грузов. По итогам I квартала 2018 года это показатель составил 27,6 млн т, что выше уровня прошлого года на 17%. Экспорт зерна и продуктов его переработки из морских портов Краснодарского края за три месяца 2018-го составил 8,3 млн т, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом продолжает расти и количество переваливаемых в южных портах наливных грузов — на 3,3% в сравнении с аналогичным показателем 2017-го, до 36,7 млн т.
Наиболее высокие темпы роста показателей демонстрируют порт Геленджик — в 2,3 раза, Азов — 54,2%, Феодосия — 46,3%, Севастополь — 45,5%, Евпатория — 39,1%, Ейск — 27,7% и Ростов-на Дону — 26,6%.