Нефтеюганцам предлагают ждать переселения в потенциальных развалинах

Нефтеюганске жильцы аварийного дома рискуют оказаться на улице из-за разрушения фундамента в районе бесхозных муниципальных квартир. Собственники приватизированных квартир, покинутые властями были вынуждены обратиться в Общероссийский народный фронт Югры

9 апреля 2018 года в Нефтеюганск приехали эксперты ОНФ по «Качеству повседневной жизни в Ханты-Мансийском автономном округе». Их вызвали жители аварийного дома, который может рухнуть в любую минуту. Но городские власти уверены, что дом пригоден для жизни людей и в таких условиях вполне можно комфортно жить ещё 3 года. Ведь снести дом планируют только в 2021 году.

Активисты ОНФ Югры посетили проблемный дом и были шокированы состояние деревяшки. Жилой дом в ужасном состоянии: стены отходят от потолка, на первых этажах полы просели. На некоторых участках щели достигают 5 сантиметров. Из-за этого в квартиры проникает сырость, а зимой промерзают полы. Плачевное состояние дома особенно заметно с улицы. Деревянное здание в буквальном смысле съезжает с фундамента. В любой момент оно может сложиться пополам.

По словам жителей дома, проблема в фундаменте. В центре дома, среди муниципальных квартир образовался «пузырь», который вспучил фундамент и разрушает его день ото дня. Проблема в том, что все муниципальные квартиры в здании расселены и за ними никто не следит. Хотя их собственник администрация Нефтеюганска. Попасть в эти квартиры так же нельзя.

Сейчас в двухэтажной аварийке заселены только 10 квартир. В них живут собственники, у которых это единственное жильё. Если завтра дом рухнет — эти семьи окажутся без крыши над головой. Рассчитывать на ремонтные работы жильцам дома не приходиться. Их дом давно исключен из программы капремонта и управляющая компания не может помочь.

Тогда жильцы обратились в администрацию муниципалитета с требованием признать дом опасным для проживания. Тогда город должен был бы им предложить варианты расселения. Чиновники не пошли навстречу горожанам и сочли дом пригодным для жизни. Бездействие городских бюрократов вынудило жителей дома обращаться к губернатору округа, к прокурору и в ОНФ в Югры.

Эксперты ОНФ ХМАО нашли дом не пригодным для проживания. По словам руководителя профильной рабочей группы Александра Колодича, жилье нуждается в повторной, качественной экспертизе. ОНФ намерен добиваться, чтобы это произошло, как можно скорее. Теперь эксперты ОНФ будут постоянно отслеживать: как продвигается дело 73 дома в 6-ом микрорайоне Нефтеюганска.

Источник фотографии: региональное отделение Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре