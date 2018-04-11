Жители Подмосковья смогут узнать кадастровую оценку участков и объектов на «Доброделе»

Перечень участков и объектов недвижимости Подмосковья с их кадастровой оценкой разместят на портале «Добродел», список будет в открытом доступе 60 дней, сообщил в среду на заседании круглого стола министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

«Для жителей думаем, чтобы был простой понятный вход в перечни из общедоступных ресурсов областных, — сделаем вкладку на портале «Добродел» и на сайте РПГУ. Список будет в открытом доступе 60 дней. И хотелось бы, чтобы каждый собственник земельного участка, объекта недвижимости в этот перечень зашел, нашел по кадастровому номеру или адресу объект, увидел цифру кадастровой стоимости его объекта и понял, близка ли она к рыночной», — сказал Аверкиев.

Ранее министр сообщил, что государственная кадастровая оценка проводится согласно федеральным законам не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения — не чаще одного раза в два года), но не реже одного раза в пять лет. В этом году кадастровой оценкой будет охвачено более 12 миллионов объектов, из которых 4 миллиона составят земельные участки и 8 миллионов — объекты капстроительства.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.