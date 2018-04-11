Ещё
Жители Подмосковья смогут узнать кадастровую оценку участков и объектов на «Доброделе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Подмосковья смогут узнать кадастровую оценку участков и объектов на «Доброделе» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Перечень участков и объектов недвижимости Подмосковья с их кадастровой оценкой разместят на портале «Добродел», список будет в открытом доступе 60 дней, сообщил в среду на заседании круглого стола министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
«Для жителей думаем, чтобы был простой понятный вход в перечни из общедоступных ресурсов областных, — сделаем вкладку на портале «Добродел» и на сайте РПГУ. Список будет в открытом доступе 60 дней. И хотелось бы, чтобы каждый собственник земельного участка, объекта недвижимости в этот перечень зашел, нашел по кадастровому номеру или адресу объект, увидел цифру кадастровой стоимости его объекта и понял, близка ли она к рыночной», — сказал Аверкиев.
Ранее министр сообщил, что государственная кадастровая оценка проводится согласно федеральным законам не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения — не чаще одного раза в два года), но не реже одного раза в пять лет. В этом году кадастровой оценкой будет охвачено более 12 миллионов объектов, из которых 4 миллиона составят земельные участки и 8 миллионов — объекты капстроительства.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
РИАМО: последние новости
Арбитраж признал застройщика ЖК «Царицыно» в Москве банкротом «Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» арендовали 21,5 тыс кв м офисов в Москве Строительство торгового комплекса «Метро» завершили в Одинцовском районе
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1083
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии400
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства235
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров177
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение