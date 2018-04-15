В Подмосковье пересчитают кадастровую стоимость земли 

Ну, Рублевка, погоди!В этот раз пересмотр кадастровой оценки будет проходить по новой федеральной методике. «Она позволит более внимательно рассматривать каждый объект, оценивая не документальное, а фактическое использование недвижимости», — рассказывает замминистра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков. Раньше в одном городском округе — например, в Домодедово — могли посчитать всю землю по одной цене. Но ведь дачу в поселениях, прилегающих к аэропорту, нельзя продать по той же цене, что аналогичную, но на другом конце округа. Вторая будет дороже, потому что над головами не мельтешат самолеты. Значит, и налоги у хозяев этих двух дач должны быть разными. Налог на элитную недвижимость будет начисляться по максимальной ставкеА еще в новой методике появились признаки «элитарности» объектов недвижимости — и теперь элитные коттеджные поселки можно выделить в особую группу и начислять им налоги по максимальной ставке, как это делается во всех развитых странах. Ведь, согласитесь, не может быть одинаковым налоговое обременение у жителей элитной Рублевки и деревни с одним колодцем на всех. По-другому будут рассчитывать кадастровую стоимость и для торговых центров. Раньше их оценивали по удельному весу на определенную территорию и владелец ТЦ на МКАД, где не было аналогичных объектов, платил налоги меньше, чем иной дачник. В общем, новая методика призвана облегчить налоговое бремя бедным и усилить его для богатых. «Элитная недвижимость и торговые центры у нас явно были недооценены», — подчеркивает Лавряков. Пишите письмаВласти не исключают, что при пересмотре кадастра возможны ошибки. В области 12 миллионов объектов недвижимости, и при проведении предыдущего перерасчета оценщики ошиблись в 2% случаев. Вроде немного. Но 240 тысяч человек так не посчитали. Ошибки им, конечно, исправили, но это стоило людям нервов, времени и зачастую денег. На актуализацию налоговой базы уходит примерно месяц. И если налоговое уведомление пришло гражданину поздно, ему приходилось или платить завышенный налог, или ожидать начисления пени. Радости в любом случае мало. Поэтому в этот раз власти решили дать собственникам время на проверку данных до их утверждения. «К 1 июня 2018 года на сайтах Центра кадастровой оценки Московской области и регионального министерства имущественных отношений будут размещены результаты перерасчета кадастра. Любой владелец подмосковной недвижимости сможет их посмотреть и, при необходимости, исправить ошибку, заполнив декларацию», — говорит Юрий Лавряков. Декларация уже сейчас размещена на сайте областного центра кадастровой оценки, а к лету появится на портале госуслуг. К тому времени в Подмосковье начнет работать и «горячая линия», куда по вопросам исправления кадастровых ошибок смогут обратиться те, кто не дружит с Интернетом. На легкий способ борьбы с ошибками гражданам дадут 50 дней. Потом начнется утверждение пересмотренного кадастра, которое должно быть завершено до 1 декабря. С учетом заводаВпрочем, говорит Лавряков, есть способ упредить ошибки и до 1 июня. Для этого нужно освежить информацию о вашей недвижимости, хранящуюся в Росреестре, — именно на ее основе будут обновлять кадастровую стоимость. И необязательно в большую сторону — за пять лет рядом с вашей дачей мог появиться шумный завод. Или начато строительство многоэтажек, что, безусловно, снижает рыночную стоимость дачной земли. "Прямо сейчас посмотрите публичную кадастровую карту, а еще лучше — закажите выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). И если там будут указаны не те площадь, износ или вид использования земли, заполняйте декларацию с исправлениями. Мы очень внимательно отнесемся к каждому обращению", — пообещал Юрий Лавряков. Пока декларацию нужно заверять подписью, цифровой или собственноручной. И если подпись не цифровая, для подачи документа придется идти в МФЦ. Но это станет неактуальным, как только декларация появится на портале госуслуг. КстатиИстра, Люберцы и Одинцово стали пилотными муниципалитетами, где появился сервис по проверке земельных ограничений. Граждане, желающие взять в аренду или купить участок земли, могут за два дня проверить, есть ли помехи в ее использовании в виде прав третьих лиц или размытого вида собственности. Пока сервисом, размещенным на портале госуслуг, могут воспользоваться только жители пилотных городов, но до конца апреля такая проверка станет доступна всем жителям Подмосковья.