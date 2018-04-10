В Подмосковье набирает популярность регистрация прав на машино‑места

Подмосковье растет количество заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении такого объекта недвижимости, как машино-места, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

С 1 января 2017 года машино-места являются полноценными объектами недвижимости, что предполагает постановку их на кадастровый учет и госрегистрацию прав на них. Для Подмосковья машино-места остаются нетипичным и не очень распространенным объектом недвижимости. Вместе с тем количество записей в Едином государственном реестре недвижимости, касающихся машино-мест, продолжает увеличиваться.

«По статистике управления Росреестра по Московской области, в 2017 году было принято 217 заявлений о постановке машино-мест на кадастровый учет и регистрации прав. В первом квартале 2018 года подано уже 154 таких заявления», — говорится в сообщении.

Для постановки машино-места на кадастровый учет и регистрации прав или перехода прав собственности на машино-место в результате сделки собственники могут обратиться в МФЦ.