На корректировку кадастровой оценки в Подмосковье дадут два месяца

МОСКВА , 12 апр — РИА Новости . При проведении кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков в Подмосковье собственники смогут изменить неверные характеристики своей собственности в течение 60 дней, говорится в сообщении областного Минимущества.

"В рамках государственной кадастровой оценки в 2018 году в Подмосковье будут оценены более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. На первом этапе, в третьей декаде июня, мы выложим предварительные данные, чтобы было больше времени на исправление ошибок. Данные будут в открытом доступе 60 дней, чтобы каждый собственник имел доступ к данному перечню, мог найти по кадастровому номеру или адресу свой объект, увидел величину кадастровой стоимости объекта и понял, близка ли она к рыночной", — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев , слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оценочная кампания 2018 года отличается от предыдущих — она будет осуществляться по новым методическим указаниям, в которых акцент делается на тщательной группировке объектов недвижимости и фактическом использовании объекта. Проводить кадастровую оценку будет областное ГБУ «Центр кадастровой оценки», которое было создано специально для реализации нового закона «О государственной кадастровой оценке».