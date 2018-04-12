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Кадастровую оценку 12 млн участков и объектов недвижимости проведут в Подмосковье в 2018 г
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Кадастровую оценку 12 млн участков и объектов недвижимости проведут в Подмосковье в 2018 г 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье в 2018 году проведут кадастровую оценку более 12 миллионов земельных участков и объектов недвижимости, при этом жители в течение 60 дней смогут изменить неверные характеристики своей собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На круглом столе Мособлдумы обсудили государственную кадастровую оценку объектов недвижимости и земельных участков. В этом году оценку будут проводить по новым методическим указаниям, где акцент делается на тщательной группировке объектов недвижимости и фактическом использовании объекта, также появится возможность обратной связи от жителей области. Проводить оценку будет областное ГБУ «Центр кадастровой оценки», созданное специально для реализации нового закона о кадастровой оценке (ФЗ -237).
«В рамках государственной кадастровой оценки в 2018 году в Подмосковье будет оценено более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. На первом этапе, в третьей декаде июня, мы выложим предварительные данные, чтобы было больше времени на исправление ошибок. Данные будут в открытом доступе 60 дней, чтобы каждый собственник имел доступ к данному перечню, мог найти по кадастровому номеру или адресу свой объект, увидел величину кадастровой стоимости объекта и понял, близка ли она к рыночной», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев на заседании.
Промежуточный отчет будет опубликован на сайтах Центра кадастровой оценки, Минмособлимущества и Фонда данных Росреестра. На проверку характеристик и подачу замечаний, в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта гражданам отводится 50 дней из 60. Оставшиеся 10 дней даются сотрудникам ГБУ на проверку последних замечаний жителей и внесение данных изменений в промежуточный отчет.
До 30 ноября 2018 года результаты новой кадастровой оценки 2018 года будут утверждены министерством имущественных отношений Московской области.
В круглом столе приняли участие представители Минмособлимущества, налоговой службы, кадастровой палаты, Росреестра, Центра кадастровой оценки, МОБТИ, общественных организаций.
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