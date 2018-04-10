В Москве увеличились скидки на квартиры

Скидки на квартиры в Москве снова увеличились

За год к апрелю 2018-го скидки на квартиры в столичных новостройках увеличились на два-три процентных пункта. Об этом говорится в материалах «ЦИАН» , поступивших в «Дом» в среду, 11 апреля.

Как отмечают аналитики, цены предложения на первичном рынке жилья Московского региона практически не меняются: в старых границах города они за год снизились на 0,9 процента, в Новой Москве их рост на четыре процента обеспечило в основном изменение структуры предложения, в Московский области динамика нулевая.

На фоне кажущейся ценовой стабильности суммы реальных сделок снижаются: в Москве средний показатель за год уменьшился на 3,7 процента, на присоединенных территориях — на 0,8 процента, в Подмосковье — на процент.

Одновременно в регионе растет доля ипотечных сделок. По данным ЦИАН, сегодня в Москве в старых границах с привлечением кредитных средств покупают 51 процент новых квартир. В Новой Москве этот показатель равен 58 процентам, в области — 62 процентам.

Ранее сообщалось, что к началу 2018-го доля проектов со скидками на московском рынке жилой недвижимости достигла 90 процентов. Максимальный размер дисконта в январе достигал почти 30 процентов. При этом за пять лет доля новостроек со скидками выросла на 55 процентов, а размер дисконта — в среднем на 10 процентов.