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Стало известно, на что Кубань потратила деньги, полученные по системе «Платон»
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Стало известно, на что Кубань потратила деньги, полученные по системе «Платон» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Более 500 миллионов рублей получил Краснодарский край от системы «Платон».
Из них львиную долю — 407 миллионов — составили компенсации вычета по транспортному налогу. Полученные средства были потрачены на ремонт и реконструкцию дорог. Один из самых значимых объектов — мост через реку Белую, который обошелся в сумму, превышающую 100 млн рублей. Его признали аварийным, так как износ конструкции по подсчетам специалистов достигал 87%. В 2016 году объект закрыли на реконструкцию, а спустя год Белореченский мост был открыт для движения.
Глава региона добавил, что строительно-монтажные работы начались в 2016 году, а через год движение по мосту было открыто.
Напомним, система «Платон» заработала в ноябре 2015 года — по ней владельцы грузовиков массой более 12 т. оплачивают передвижение по трассам, компенсируя, таким образом, разрушения дорог большегрузами.
На сегодня в системе зарегистрировано 974 тысяч единиц транспорта. Средства, перечисленные в бюджет по «Платону», исчисляются 45 млрд рублей.
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