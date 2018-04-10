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Жители Петрозаводска могут не дождаться нового аквапарка
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Жители Петрозаводска могут не дождаться нового аквапарка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Оказалось, что на территории Соломенного нашлись редкие породы птиц и деревьев.
Строительство аквапарка, которое планировалось начать еще в 2016 году так и не началось. В ходе рассмотрения территории были обнаружены редкие породы птиц и деревьев, поэтому застройщику — казанской компании ООО «Асгард СКВ» было разрешено использовать всего 10% предоставляемой территории, об этом сообщила глава Петрозаводска.
Срок выдачи развлекательного центра в эксплуатацию был запланирован на 2023 год, однако пока никаких действий по строительству не предпринимается. По словам Ирины Мирошник, скорее всего, это связано с тем, что компанию не устраивает изменения, касающиеся территориального вопроса.
Город и республика однозначно стоят на той позиции, чтобы воплощать этот инвестпроект с учетом этих обременений, по-другому никак,
— добавила она  Напомним, что спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком хотели разместить неподалеку от Соломенного — в самом конце пляжа в Песках. Изначально для строительства аквапарка было выделено 12 гектаров земли. Стоимость проекта должена была составить 4,5 миллиарда рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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