Жители Петрозаводска могут не дождаться нового аквапарка

Оказалось, что на территории Соломенного нашлись редкие породы птиц и деревьев.

Строительство аквапарка, которое планировалось начать еще в 2016 году так и не началось. В ходе рассмотрения территории были обнаружены редкие породы птиц и деревьев, поэтому застройщику — казанской компании ООО «Асгард СКВ» было разрешено использовать всего 10% предоставляемой территории, об этом сообщила глава Петрозаводска

Срок выдачи развлекательного центра в эксплуатацию был запланирован на 2023 год, однако пока никаких действий по строительству не предпринимается. По словам Ирины Мирошник , скорее всего, это связано с тем, что компанию не устраивает изменения, касающиеся территориального вопроса.

Город и республика однозначно стоят на той позиции, чтобы воплощать этот инвестпроект с учетом этих обременений, по-другому никак,

— добавила она Напомним, что спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком хотели разместить неподалеку от Соломенного — в самом конце пляжа в Песках. Изначально для строительства аквапарка было выделено 12 гектаров земли. Стоимость проекта должена была составить 4,5 миллиарда рублей.