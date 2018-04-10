В Ингушетии к 2020 году появится первый психоневрологический диспансер 

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Первый психоневрологический диспансер, стоимостью около 250 млн рублей, построят к 2020 году в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом ТАСС во вторник сказал замминистра труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.
В настоящее время в республике в сельском поселении Пседах Малгобекского района функционирует «Пседахский психоневрологический дом-интернат», который располагается в постройках 1940-х годов. В нем инвалидам предоставлено жилье и бытовое и медицинское обслуживание.
"Пседахский дом-интернат" старый, и нам давно был необходим объект именно такого типа, отвечающий всем современным требованиям. В 2020 году за чертой города Малгобека появится психоневрологический диспансер. Примерная стоимость объекта и сума выделенная из федерального бюджета, составит порядка 250 млн рублей", — сказал Муталиев.
В конце марта глава региона Юнус-Бек Евкуров встречался в Москве с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец, где был, в частности, обсужден вопрос строительства этого объекта в республике.
"Ольга Юрьевна Голодец одобрила наши проекты, в этом году уже идет проектирование психоневрологического диспансера, а затем будет защищена госэкспертиза, и на 2019 плановый год мы должны начать строительство. Эти вопросы проговорены с Минздравом России, есть поддержка и со стороны Минэкономразвития страны", — сказал ТАСС Евкуров.