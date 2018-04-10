В Ингушетии к 2020 году появится первый психоневрологический диспансер

МАГАС , 10 апреля. / ТАСС /. Первый психоневрологический диспансер, стоимостью около 250 млн рублей, построят к 2020 году в Малгобекском районе Ингушетии . Об этом ТАСС во вторник сказал замминистра труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

В настоящее время в республике в сельском поселении Пседах Малгобекского района функционирует «Пседахский психоневрологический дом-интернат», который располагается в постройках 1940-х годов. В нем инвалидам предоставлено жилье и бытовое и медицинское обслуживание.

"Пседахский дом-интернат" старый, и нам давно был необходим объект именно такого типа, отвечающий всем современным требованиям. В 2020 году за чертой города Малгобека появится психоневрологический диспансер. Примерная стоимость объекта и сума выделенная из федерального бюджета, составит порядка 250 млн рублей", — сказал Муталиев.