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Австралии требуется 230 000 новых единиц жилья в год
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Австралии требуется 230 000 новых единиц жилья в год 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
За последние 15 лет в Австралии доминирует постоянный дефицит жилья, согласно новому отчету Ассоциации жилищной индустрии (HIA). Прогнозируя будущий рост населения и заработной платы, в докладе предполагается, что 230 000 новых домов и квартир необходимо строить каждый год, чтобы угнаться за спросом, ведь цены растут из-за отсутствия предложения, сообщает PropertyWire.
В 2016 году в Австралии было построено рекордное количество новых объектов — 230 000. И по мнению экономистов, этого уровня следует придерживаться в ближайшие 30 лет, если ставить цель покрыть потребность в жилье.
По словам главного экономиста HIA Тима Реардона, огромный спрос на собственность в мегаполисах в настоящее время удовлетворяется, и впервые за 15 лет предложение новостроек находится в равновесии со спросом на них.
Специалист отмечает, что проблема доступности не будут решена путем налога на прирост капитала или введения сборов для иностранных инвесторов. Такие меры в дальнейшем повысят стоимость нового предложения и ухудшат условия для возведения новых зданий.
Между тем, отдельные исследования HIA показывают, что продажи новых домов снизились второй месяц подряд в феврале 2018 года. Данный спад соответствует ожиданиям организации в том, что жилое строительство замедлится в течение следующих 12 месяцев, хотя на некоторых ключевых рынках наблюдается рост — к примеру, в новом Южном Уэльсе.
Причем несмотря на то, что общий объем продаж в феврале 2018 года сократился, снижение произошло только на двух из пяти рынков. Наибольшее падение было в Квинсленде, на 16,3%, а также в Западной Австралии на 9,9%. Наибольший рост продаж — в новом Южном Уэльсе, на 11,7%, в Южной Австралии на 10,3% и в Виктории на 4,8%.
Прогноз HIA заключается в том, что продажи новых домов будут снижаться в течение 2018 года и достигнут «дна» в конце 2019 года, прежде чем скромный рост возобновится.
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