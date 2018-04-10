Костромская область получила всю сумму на ремонт моста через Волгу

Федеральный бюджет выделил Костромской области всю сумму, запланированную на ремонт моста через Волгу. Последний трансферт составил 295 миллионов 800 тысяч рублей, а общая сумма за 2 года — более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

В прошлом году регион получил около 400 миллионов рублей. Работы велись на двух полосах моста. В этом году пришла очередь оставшихся двух.