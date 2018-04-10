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Костромская область получила всю сумму на ремонт моста через Волгу
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Костромская область получила всю сумму на ремонт моста через Волгу 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Федеральный бюджет выделил Костромской области всю сумму, запланированную на ремонт моста через Волгу. Последний трансферт составил 295 миллионов 800 тысяч рублей, а общая сумма за 2 года — более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
В прошлом году регион получил около 400 миллионов рублей. Работы велись на двух полосах моста. В этом году пришла очередь оставшихся двух.
Чтобы добиться выделения средств на ремонт, губернатор не раз поднимал этот вопрос на встречах в министерстве транспорта. Проделана большая работа с федеральными органами власти.
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