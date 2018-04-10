За первый квартал 2018 года Ленобласть ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья

За первый квартал 2018 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м жилья, сообщает областное правительство.

За первые три месяца 2018 года в Ленобласти сдано 1,191 млн м кв. жилой недвижимости, из них в многоквартирных домах — 837 тыс. м кв., а объектов индивидуального жилого строительства — 354 тыс. м кв. Отмечается, что показатели на 40% превышают данные по вводу за аналогичный период 2017 года.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 2,2 млн м кв. Таким образом, на сегодняшний день выполнение достигло 53%.