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За первый квартал 2018 года Ленобласть ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья
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За первый квартал 2018 года Ленобласть ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья 

Ivyborg.ru 1 час назад
За первый квартал 2018 года в Ленинградской области введено в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м жилья, сообщает областное правительство.
За первые три месяца 2018 года в Ленобласти сдано 1,191 млн м кв. жилой недвижимости, из них в многоквартирных домах — 837 тыс. м кв., а объектов индивидуального жилого строительства — 354 тыс. м кв. Отмечается, что показатели на 40% превышают данные по вводу за аналогичный период 2017 года.
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 2,2 млн м кв. Таким образом, на сегодняшний день выполнение достигло 53%.
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