В Пензенской области планируется починить 46 автомобильных дорог 

В Пензенской области в этом году намерены отремонтировать 46 автодорог регионального и межмуниципального значения в 25-ти районах региона. В общей сложности это 242, 313 км.
По данным регионального минстроя, уже состоялись 26 торгов, по которым подрядчики приступят к ремонту с началом дорожно-строительного сезона. Так же в Каменском и Сердобском районах нацелились реконструировать более 20 километров автодорог.
«В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области до 2020 года» запланировано выполнить работы по строительству 23,102 км на девяти объектах магистралей местного значения до общественно значимых объектов сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — сообщает пресс-служба минстроя.
Помимо этого из средств дорожного фонда Пензенской области выделили субсидии на ремонт дорог 27-ми муниципальным районам и городу Кузнецку. На эти цели потратят 357,4 млн рублей, чтобы привести в порядок 66,7 км дорог на 47 объектах ремонта.