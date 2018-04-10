В КБР в конце 2018 года начнут строить автовокзал в городе Баксане

"Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства автопавильона в селение Эльбрус, автостанции в селение Кашхатау и автовокзала в городском округе Баксан. Там уже выделен земельный участок под строительство автовокзала, согласовано эскизное предложение объекта, определен инвестор, которым уже разрабатывается проектно-сметная документация, а начало строительства запланировано на конец текущего года", — сказали в Госкомтрансе, напомнив о том, что в конце прошлого года в городе Тырныаузе открыли автостанцию, построенную за счет частных инвестиций.

В Госкомтрансе также отметили, что в настоящее время в столице республики городе Нальчике продолжается строительство еще двух автовокзалов. «Одной из важных задач является завершение строительства двух автовокзалов с северного и южного въездов в город Нальчик общей проектной стоимостью свыше одного млрд рублей. Сдача вокзальной части объектов в эксплуатацию планируется до 1 сентября этого года», — добавили в ведомстве.

Численность населения города республиканского подчинения Баксана достигает почти 58 тыс., это один из самых крупных населенных пунктов республики.

В 2017 году автомобильным транспортом общего пользования в республике перевезли 47,5 млн человек. На сегодняшний день в республике функционирует 282 маршрута (международных — 2, межрегиональных — 51, межмуниципальных — 130, городских — 65, внутримуниципальных — 34).