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В КБР в конце 2018 года начнут строить автовокзал в городе Баксане
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В КБР в конце 2018 года начнут строить автовокзал в городе Баксане 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 10 апреля. /ТАСС/. Строительство автовокзала в одном из крупнейших населенных пунктов Кабардино-Балкарии (КБР) городе Баксане начнется в конце 2018 года, сообщили ТАСС в Государственном комитете региона по транспорту и связи. Численность населения города республиканского подчинения Баксана достигает почти 58 тыс., это один из самых крупных населенных пунктов республики.
"Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов для строительства автопавильона в селение Эльбрус, автостанции в селение Кашхатау и автовокзала в городском округе Баксан. Там уже выделен земельный участок под строительство автовокзала, согласовано эскизное предложение объекта, определен инвестор, которым уже разрабатывается проектно-сметная документация, а начало строительства запланировано на конец текущего года", — сказали в Госкомтрансе, напомнив о том, что в конце прошлого года в городе Тырныаузе открыли автостанцию, построенную за счет частных инвестиций.
В Госкомтрансе также отметили, что в настоящее время в столице республики городе Нальчике продолжается строительство еще двух автовокзалов. «Одной из важных задач является завершение строительства двух автовокзалов с северного и южного въездов в город Нальчик общей проектной стоимостью свыше одного млрд рублей. Сдача вокзальной части объектов в эксплуатацию планируется до 1 сентября этого года», — добавили в ведомстве.
Численность населения города республиканского подчинения Баксана достигает почти 58 тыс., это один из самых крупных населенных пунктов республики.
В 2017 году автомобильным транспортом общего пользования в республике перевезли 47,5 млн человек. На сегодняшний день в республике функционирует 282 маршрута (международных — 2, межрегиональных — 51, межмуниципальных — 130, городских — 65, внутримуниципальных — 34).
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