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В России самые высокие зарплаты у работников строительной сферы
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В России самые высокие зарплаты у работников строительной сферы 

HR-tv.ru 2 часа назад
Фото: HR-tv.ru
Эксперты Avito оценили рынок труда в России и отметили, что по итогам I квартала 2018 года самыми востребованными остались специалисты в сфере продаж, производства и перевозок. В отраслевом разрезе наиболее высокая заработная плата по-прежнему у строителей.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по России в I квартале 2018 года составила 34 700 рублей, что на 5,8% больше, чем годом ранее, и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале. Самый высокий среднемесячный оклад — в Москве:в I квартале 2018 года он достиг 50,9 тыс. рублей.
Как и в прошлом году, на рынке труда по-прежнему больше всего востребованы специалисты сферы продаж, перевозок и производства. Отстают от них, но находятся в пятерке лидеров строители и специалисты автобизнеса. На их долю приходится 65,7% от всех вакансий, размещенных на сайте в первом квартале 2018 года. Вместе с тем, изменения в структуре спроса показывают, что доля вакансий в сфере продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилась на 0,9 п.п. (процентных пункта). А вот количество вакансий в строительной сфере стало больше на 0,9п.п. Аналогичный рост наблюдается в области сельского хозяйства, производства и добычи/обработки сырья — доля предложений в этих сферах выросла на 1 п.п.
Наиболее активно в I квартале 2018 года соискатели интересовались вакансиями в сфере продаж, строительства, транспорта, логистики, производства, сырья и с/х, а также предложениями из категории «Без опыта, для студентов». На эти группы пришлось 70,4% всех запросов контактов за прошлый год. В сравнении с I кварталом 2017 года доля спроса на вакансии больше всего выросла в категории «строительство» (на 1,8 п. п.), а относительно IV квартала — в категории «продажи» (на 1 п.п.). Максимальное снижение за год и за I квартал 2018 отмечено в группе вакансий «без опыта, студенты» — на 3,4 п.п. и 5,2 п.п., соответственно.
На март 2018 года в рейтинге профессиональных областей больше всех зарабатывали в строительной сфере, где средний размер оплаты труда составлял порядка 45 тыс. рублей. Это почти на 9% больше, чем год назад. При этом среднемесячный оклад строителя по сравнению с IV кварталом 2017 года практически не изменился. Самую низкую заработную плату по-прежнему предлагают работникам образования и науки — 24,8 тыс. рублей в месяц.
Отмечено незначительное снижение оклада у тех, кто выполняет неквалифицированную работу или не имеет опыта: работодатель готов платить им в среднем 29,4 тыс. руб. в месяц, то есть на 1% меньше, чем год назад. У перевозчиков и логистов по итогам квартала зарплаты подросли на 2,4%.
Средние зарплаты, вся Россия, I квартал 2018 года
Группа профессий
Зарплаты, рублей в месяц
Изменения
I квартал 2017
IV квартал 2017
I квартал 2018
За год  За квартал
Строительство
41 700  45 700  45 400  -0,7%
Высший менеджмент
40 600  41 200  43 100  Транспорт, логистика
39 700  41 800  42 800  Автомобильный бизнес
39 500  41 700  42 100  Фитнес, салоны красоты
39 900  41 500  41 500  IT, интернет, телеком
36 800  37 100  38 100  Медицина, фармацевтика
34 700  35 300  36 600  Домашний персонал
40 300  35 700  36 300  -9,9%
Управление персоналом
36 000  35 700  34 900  -3,1%
-2,2%
все профессии
32 800  34 900  34 700  -0,6%
Производство, сырьё, с/х  30 800  32 100  32 000  -0,3%
Продажи
31 100  31 500  32 000  Страхование
34 100  33 000  32 000  -6,2%
-3,0%
Банки, инвестиции
28 700  31 600  31 800  10,8%
Консультирование
30 500  31 900  31 800  -0,3%
Юриспруденция
29 300  31 100  31 500  Искусство, развлечения
28 300  30 100  30 500  Маркетинг, реклама, PR  28 600  30 200  30 400  Охрана, безопасность
30 400  30 700  30 100  -1,0%
-2,0%
Туризм, рестораны
28 000  29 800  30 100  ЖКХ, эксплуатация
29 000  30 100  29 500  -2,0%
Без опыта, студенты
29 100  29 400  29 400  Административная работа
27 600  28 900  28 300  -2,1%
Бухгалтерия, финансы
26 500  28 000  27 700  -1,1%
Госслужба, НКО  28 000  28 300  27 100  -3,2%
-4,2%
Образование, наука
23 500  24 500  24 800  Все профессии
32 519  33 531  30 935  В ряде профобластей средняя общероссийская зарплата приближается к уровню столичной. Лидером в первом квартале стала сфера туризма и общепита, где оклад работника отрасли составил 30,1 тыс. рублей, или 76% от среднего дохода сотрудников на аналогичных должностях в Москве. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата была отмечена в сфере страхования — 32 000 рублей в месяц, или 52% от размера московских зарплат в этой категории.
«По итогам I квартала 2018 года продолжился рост зарплат и количества вакансий в наиболее востребованных на рынке труда категориях — производство, продажи и строительство. По нашим данным, соискатели также проявляют повышенный интерес к этим областям. В данном случае спрос рождает предложение. В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах», — прокомментировал руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий.
Рейтинг городов по размеру средней заработной платы
Крупные города
I квартал 2018 г.
I квартал 2017г.
IV квартал 2017%%, год  %%, квартал
Москва
50 900  49 200  50 100  Санкт-Петербург
43 500  40 700  43 500  Екатеринбург
35 400  34 300  35 500  -0,3%
Краснодар
34 300  33 300  34 800  -1,4%
Новосибирск
33 600  31 400  33 400  Тюмень
33 500  32 200  33 500  Нижний Новгород
33 000  30 700  32 800  Казань
32 800  29 900  32 500  Красноярск
32 700  30 300  32 400  Ростов-на-Дону
32 600  31 100  33 100  -1,5%
32 100  29 900  32 000  Самара
31 600  30 000  31 300  Иркутск
31 200  29 400  30 900  Челябинск
31 000  29 100  30 400  Пермь
29 700  29 100  29 300  Воронеж
29 500  28 400  29 500  Ульяновск
29 300  26 700  29 500  -0,7%
29 200  27 300  29 200  Саратов
28 100  26 300  27 700  Ижевск
28 000  26 800  28 000  Тольятти
27 700  25 900  27 900  -0,7%
Волгоград
27 600  25 800  28 100  -1,8%
Барнаул
27 200  24 700  26 900  10,1%
вся Россия
34 700  32 800  34 900  -0,6%
Фото Pixabay
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