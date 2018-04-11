В России самые высокие зарплаты у работников строительной сферы

Эксперты Avito оценили рынок труда в России и отметили, что по итогам I квартала 2018 года самыми востребованными остались специалисты в сфере продаж, производства и перевозок. В отраслевом разрезе наиболее высокая заработная плата по-прежнему у строителей.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по России в I квартале 2018 года составила 34 700 рублей, что на 5,8% больше, чем годом ранее, и на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале. Самый высокий среднемесячный оклад — в Москве:в I квартале 2018 года он достиг 50,9 тыс. рублей.

Как и в прошлом году, на рынке труда по-прежнему больше всего востребованы специалисты сферы продаж, перевозок и производства. Отстают от них, но находятся в пятерке лидеров строители и специалисты автобизнеса. На их долю приходится 65,7% от всех вакансий, размещенных на сайте в первом квартале 2018 года. Вместе с тем, изменения в структуре спроса показывают, что доля вакансий в сфере продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилась на 0,9 п.п. (процентных пункта). А вот количество вакансий в строительной сфере стало больше на 0,9п.п. Аналогичный рост наблюдается в области сельского хозяйства, производства и добычи/обработки сырья — доля предложений в этих сферах выросла на 1 п.п.

Наиболее активно в I квартале 2018 года соискатели интересовались вакансиями в сфере продаж, строительства, транспорта, логистики, производства, сырья и с/х, а также предложениями из категории «Без опыта, для студентов». На эти группы пришлось 70,4% всех запросов контактов за прошлый год. В сравнении с I кварталом 2017 года доля спроса на вакансии больше всего выросла в категории «строительство» (на 1,8 п. п.), а относительно IV квартала — в категории «продажи» (на 1 п.п.). Максимальное снижение за год и за I квартал 2018 отмечено в группе вакансий «без опыта, студенты» — на 3,4 п.п. и 5,2 п.п., соответственно.

На март 2018 года в рейтинге профессиональных областей больше всех зарабатывали в строительной сфере, где средний размер оплаты труда составлял порядка 45 тыс. рублей. Это почти на 9% больше, чем год назад. При этом среднемесячный оклад строителя по сравнению с IV кварталом 2017 года практически не изменился. Самую низкую заработную плату по-прежнему предлагают работникам образования и науки — 24,8 тыс. рублей в месяц.

Отмечено незначительное снижение оклада у тех, кто выполняет неквалифицированную работу или не имеет опыта: работодатель готов платить им в среднем 29,4 тыс. руб. в месяц, то есть на 1% меньше, чем год назад. У перевозчиков и логистов по итогам квартала зарплаты подросли на 2,4%.

Средние зарплаты, вся Россия, I квартал 2018 года

Группа профессий

Зарплаты, рублей в месяц

Изменения

I квартал 2017

IV квартал 2017

I квартал 2018

За год За квартал

Строительство

41 700 45 700 45 400 -0,7%

Высший менеджмент

40 600 41 200 43 100 Транспорт, логистика

39 700 41 800 42 800 Автомобильный бизнес

39 500 41 700 42 100 Фитнес, салоны красоты

39 900 41 500 41 500 IT, интернет, телеком

36 800 37 100 38 100 Медицина, фармацевтика

34 700 35 300 36 600 Домашний персонал

40 300 35 700 36 300 -9,9%

Управление персоналом

36 000 35 700 34 900 -3,1%

-2,2%

все профессии

32 800 34 900 34 700 -0,6%

Производство, сырьё, с/х 30 800 32 100 32 000 -0,3%

Продажи

31 100 31 500 32 000 Страхование

34 100 33 000 32 000 -6,2%

-3,0%

Банки, инвестиции

28 700 31 600 31 800 10,8%

Консультирование

30 500 31 900 31 800 -0,3%

Юриспруденция

29 300 31 100 31 500 Искусство, развлечения

28 300 30 100 30 500 Маркетинг, реклама, PR 28 600 30 200 30 400 Охрана, безопасность

30 400 30 700 30 100 -1,0%

-2,0%

Туризм, рестораны

28 000 29 800 30 100 ЖКХ, эксплуатация

29 000 30 100 29 500 -2,0%

Без опыта, студенты

29 100 29 400 29 400 Административная работа

27 600 28 900 28 300 -2,1%

Бухгалтерия, финансы

26 500 28 000 27 700 -1,1%

Госслужба, НКО 28 000 28 300 27 100 -3,2%

-4,2%

Образование, наука

23 500 24 500 24 800 Все профессии

32 519 33 531 30 935 В ряде профобластей средняя общероссийская зарплата приближается к уровню столичной. Лидером в первом квартале стала сфера туризма и общепита, где оклад работника отрасли составил 30,1 тыс. рублей, или 76% от среднего дохода сотрудников на аналогичных должностях в Москве . А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата была отмечена в сфере страхования — 32 000 рублей в месяц, или 52% от размера московских зарплат в этой категории.

«По итогам I квартала 2018 года продолжился рост зарплат и количества вакансий в наиболее востребованных на рынке труда категориях — производство, продажи и строительство. По нашим данным, соискатели также проявляют повышенный интерес к этим областям. В данном случае спрос рождает предложение. В общем же, ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные заработные платы постепенно приближаются к столичному уровню. В этом году тем, кто ищет работу, стоит обратить внимание на реальный сектор экономики, где растет потребность в профильных специалистах», — прокомментировал руководитель «Avito Работа» Владимир Корицкий.

Рейтинг городов по размеру средней заработной платы

Крупные города

I квартал 2018 г.

I квартал 2017г.

IV квартал 2017%%, год %%, квартал

Москва

50 900 49 200 50 100 Санкт-Петербург

43 500 40 700 43 500 Екатеринбург

35 400 34 300 35 500 -0,3%

34 300 33 300 34 800 -1,4%

33 600 31 400 33 400 Тюмень

33 500 32 200 33 500 Нижний Новгород

33 000 30 700 32 800 Казань

32 800 29 900 32 500 Красноярск

32 700 30 300 32 400 Ростов-на-Дону

32 600 31 100 33 100 -1,5%

32 100 29 900 32 000 Самара

31 600 30 000 31 300 Иркутск

31 200 29 400 30 900 Челябинск

31 000 29 100 30 400 Пермь

29 700 29 100 29 300 Воронеж

29 500 28 400 29 500 Ульяновск

29 300 26 700 29 500 -0,7%

29 200 27 300 29 200 Саратов

28 100 26 300 27 700 Ижевск

28 000 26 800 28 000 Тольятти

27 700 25 900 27 900 -0,7%

27 600 25 800 28 100 -1,8%

27 200 24 700 26 900 10,1%

вся Россия

34 700 32 800 34 900 -0,6%

Фото Pixabay