Александр Ткачев и Юрий Берг обсудили развитие АПК в Оренбуржье

Юрий Берг отметил, что аграрии области в прошлом году собрали 4,2 млн тонн зерна, что на 34% выше уровня 2016 года. Сегодня Оренбуржье завершает подготовку к посевной кампании.

Структура посевных площадей проработана — акцент сделан на увеличении площади сева засухоустойчивых культур, на увеличение озимого клина. Что касается льготного кредитования аграриев, то Минсельхоз включил в реестр 265 заявок из Оренбуржья, общая сумма кредитов составляет два миллиарда рублей.

На льготные краткосрочные кредиты в соответствии с планом льготного кредитования в 2018 году региону выделят 231 млн рублей