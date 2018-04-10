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Александр Ткачев и Юрий Берг обсудили развитие АПК в Оренбуржье
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Александр Ткачев и Юрий Берг обсудили развитие АПК в Оренбуржье 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев провел рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. По его словам, доля сельского хозяйства Оренбургской области в ВРП превышает 10%, что вдвое выше показателя по России. Это свидетельствует об эффективных мерах господдержки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Юрий Берг отметил, что аграрии области в прошлом году собрали 4,2 млн тонн зерна, что на 34% выше уровня 2016 года. Сегодня Оренбуржье завершает подготовку к посевной кампании.
Структура посевных площадей проработана — акцент сделан на увеличении площади сева засухоустойчивых культур, на увеличение озимого клина. Что касается льготного кредитования аграриев, то Минсельхоз включил в реестр 265 заявок из Оренбуржья, общая сумма кредитов составляет два миллиарда рублей.
На льготные краткосрочные кредиты в соответствии с планом льготного кредитования в 2018 году региону выделят 231 млн рублей
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