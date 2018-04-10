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На реализацию новой концепции наследия ЧМ-2018 понадобится свыше 16 миллиардов рублей
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На реализацию новой концепции наследия ЧМ-2018 понадобится свыше 16 миллиардов рублей 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Министерство спорта РФ доработало проект концепции наследия чемпионата мира-2018, следует из документа, опубликованного во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На реализацию проекта необходимо более 16 миллиардов рублей. Средства будут направлены на содержание и эксплуатацию стадионов, а также на создание детских футбольных центров.
Напомним, в октябре 2017 года Президент России Владимир Путин поручил профильному ведомству доработать концепцию наследия мирового первенства и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры.
Исходя из данных, представленных в документе, на реализацию мероприятий концепции в общей сложности необходимо 16 653,90 миллиона рублей, 12 351,70 миллиона рублей — из средств федерального бюджета.
Разработанной Министерством спорта концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования после завершения ЧМ-2018 стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений, которые возведены рядом со стадионами.
В числе прочего, предусмотрено использование тренировочных площадок детско-юношескими спортивными школами, также на них планируется проведение соревнований различного уровня.
Исходя из концепции, на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских футбольных центров будет выделено 430,70 миллиона рублей, 409,20 миллиона рублей из них — из федерального бюджета.
Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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