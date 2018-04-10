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Власти Краснодара закупят 11 новых школьных автобусов за 32 млн рублей
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Власти Краснодара закупят 11 новых школьных автобусов за 32 млн рублей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. В ходе внеочередного заседания городского парламента было принято решение о перечислении дополнительных 40 млн рублей в департамент образования. Половина из этой суммы была выделена из краевого бюджета, половина — из городского.
Как сообщили в департаменте финансов, 32 млн рублей пойдут на покупку 11 школьных автобусов, 12 млн рублей на капитальный ремонт 4 краснодарских школ — гимназий № 33 и№82, школ № 34 и № 73. Еще 8 млн предусмотрены на бюджетное финансирование текущего года.
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