Власти Краснодара закупят 11 новых школьных автобусов за 32 млн рублей

Краснодар . 10 апр. — Новая Кубань. В ходе внеочередного заседания городского парламента было принято решение о перечислении дополнительных 40 млн рублей в департамент образования. Половина из этой суммы была выделена из краевого бюджета, половина — из городского.

Как сообщили в департаменте финансов, 32 млн рублей пойдут на покупку 11 школьных автобусов, 12 млн рублей на капитальный ремонт 4 краснодарских школ — гимназий № 33 и№82, школ № 34 и № 73. Еще 8 млн предусмотрены на бюджетное финансирование текущего года.