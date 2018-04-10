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«Эталон» построит жилой комплекс в Невском районе Петербурга
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«Эталон» построит жилой комплекс в Невском районе Петербурга 

РИА Недвижимость 38 минут назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Эталон» получила разрешение на строительство жилого комплекса на 76 тысяч квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе компании.
ЖК «Эталон на Неве» на 838 квартир класса «комфорт-плюс» будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. Комплекс планируется построить на набережной Невы по адресу: проспект Обуховской обороны, 70, корпус 2 литера Е, говорится в сообщении.
Завершение строительства основных объектов запланировано на четвертый квартал 2020 года. Полностью завершить проект планируется к четвертому кварталу 2021 года, указывается в пресс-релизе.
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.
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