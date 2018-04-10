«Эталон» построит жилой комплекс в Невском районе Петербурга

МОСКВА , 10 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Эталон» получила разрешение на строительство жилого комплекса на 76 тысяч квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга , говорится в пресс-релизе компании.

ЖК «Эталон на Неве» на 838 квартир класса «комфорт-плюс» будет состоять из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей. Комплекс планируется построить на набережной Невы по адресу: проспект Обуховской обороны, 70, корпус 2 литера Е, говорится в сообщении.

Завершение строительства основных объектов запланировано на четвертый квартал 2020 года. Полностью завершить проект планируется к четвертому кварталу 2021 года, указывается в пресс-релизе.