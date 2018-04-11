Минсельхоз требует резко повысить ставку для неиспользуемых земель

С нынешних 0,3 процента ставку налога для пустующих земель сельскохозяйственного назначения необходимо увеличить до 10 процентов от кадастровой стоимости. Повышение значительное, если учесть, что еще в январе речь шла всего о 1,5 процента. Но необходимое. Как уточнил глава Минсельхоза России Александр Ткачев , «это должно стимулировать недобросовестных собственников или продавать такие земли, или вводить их в оборот». Министр уверен, что «без этого невозможно нарастить объемы производства и повысить урожайность в стране». В итоге, по его мнению, абсолютно реально вернуть в оборот до десяти миллионов гектаров ныне заброшенных земель. Хотя на самом деле речь идет о куда более серьезных площадях, которые простаивают, не принося урожаев.

К другим мерам относится упрощение процедуры изъятия таких земель и облегчение порядка признания на них права муниципальной собственности. В конце концов, на местах могут быстрее разобраться, насколько эффективно используется земля. Сейчас заброшенными считаются участки, треть площади которых заросло сорняками.

"Простыми манипуляциями с налоговыми ставками проблему не решить, — считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун. — В России необходимо создать федеральный орган со всеми необходимыми полномочиями по контролю и распоряжению неиспользуемыми землями". Ситуация, по словам эксперта, печальна — в Росреестре есть данные о 120 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель, но, по данным недавней сельхозпереписи, собственников наcчитали только на 80 миллионов. Таким образом, в стране не используется примерно 40 миллионов гектаров, которые могли бы давать урожай и приносить пользу. «Да, создание нового органа — вещь затратная и не быстрая, но это единственный пока выход, — считает аналитик. — Государство должно показать, какие земли не имеют нормального хозяина, и передать их тем, кто готов работать».