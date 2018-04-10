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Минсельхоз предложил увеличить налог на сельхозземли
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Минсельхоз предложил увеличить налог на сельхозземли 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство сельского хозяйство предложило повысить налоговую ставку для сельскохозяйственных угодий до 10% от кадастровой стоимости, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза.
«Повысить налоговую ставку до 10% от кадастровой стоимости. Это должно стимулировать недобросовестных собственников продавать такие земли или вводить их в оборот. Считаем налоговую ставку, не превышающую сегодня 0,3% кадастровой стоимости земель сельхозназначения, экономически не обременительной для собственников», — сказал министр.
По словам главы ведомства, это одна из трех законодательных мер для того, чтобы улучшить ситуацию с брошенными угодьями. Ткачев высоко оценил возможность вернуть в оборот 10 млн га угодий.
«Особый вопрос для всех нас — состояние земельных угодий. Увеличения объемов производства, повышение урожайности невозможно без улучшения качества земель сельхозназначения. Земля для российского крестьянина была и остается кормилицей, основой материального благополучия и нашей великой культуры. Но вместе с тем мы нередко имеем дело с ситуацией, которую не встретишь в других странах, — брошенные сельхозугодья. При этом абсолютно реально вернуть 10 млн га. Чтобы вернуть земли в сельхозоборот, нам приходится «подталкивать» собственников, в том числе через законодательные меры. Определенный опыт в этом направлении накоплен и мы продолжим совершенствовать законодательство в этой сфере», — сказал Ткачев.
Еще одна мера — упрощение процедуры изъятия таких земель.
«Законопроект позволит сократить сроки за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта», — сказал министр.
Третий законопроект должен упростить порядок признания права муниципальной собственности на невостребованные земли.
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