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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал
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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
В январе 2018 года АвтоВАЗ уже поднимал цены на весь модельный ряд: тогда прибавка в цене составила около 2,5%. И вот теперь — новое подорожание, которое пока коснулось только внедорожника Lada 4x4 в отдельных комплектациях.
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