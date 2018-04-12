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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал
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Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал
Вести.Ru
58 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
В январе 2018 года
АвтоВАЗ
уже поднимал цены на весь модельный ряд: тогда прибавка в цене составила около 2,5%. И вот теперь — новое подорожание, которое пока коснулось только внедорожника Lada 4x4 в отдельных комплектациях.
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