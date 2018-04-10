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На Ямале сменился лидер по собираемости взносов на капремонт
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На Ямале сменился лидер по собираемости взносов на капремонт 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Кому уступил «пальму первенства» Ноябрьск и каков средний показатель по региону?
Свежие данные по собираемости взносов на капремонт в регионе представил Фонд капремонта МКД в ЯНАО. По данным на 1 апреля, средний показатель за январь-март по округу составил 91 процент.
Самыми дисциплинированными оказались жители Муравленко. Здесь собираемость составила 95 процентов. Таким образом, город обошел традиционного лидера — Ноябрьск. У последнего на счету 94 процента. Замыкает тройку Лабытнанги с показателем в 93 процента. Также с превышением планки среднеокружного показателя к апрелю вышли Салехард и Губкинский (91 и 88 процентов соответственно).
— Своевременно уплаченные взносы являются гарантией исполнения работ по капитальному ремонту в полном объёме, — подчеркнул директор окружного Фонда капитального ремонта Андрей Касьяненко. — Мы заверяем, средства, уплаченные собственниками в качестве взносов, все до копейки идут исключительно и только на капитальные ремонты. Использование денег на иные цели, в том числе на оплату труда сотрудников и административно-хозяйственные расходов Фонда, запрещено.
В 2018 году на капремонты многоквартирных домов в рамках региональной программы планируют потратить 968,5 миллиона рублей. Среди них 942,2 миллиона — средства Фонда, оставшееся — деньги из окружного и муниципальных бюджетов. Работы запланированы по 232 домам, сообщила помощник директора Фонда капремонта МКД в ЯНАО Елена Работнёва.
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