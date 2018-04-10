На Преображенке продолжают выявлять незаконно сданные квартиры

Более двухсот фактов незаконной сдачи квартир в аренду выявили на Преображенке при активном содействии сотрудников общественных пунктов охраны порядка (ОПОП).

Хозяева таких квартир не выплачивают налоги, а значит, нарушают закон. Об этом заявил председатель Советов ОПОП района Преображенское Михаил Новиков . Он рассказал, что работа по выявлению незаконно арендованных квартир ведется все время. В этом помогают участковые. Проводятся комиссионные проверки, по результатам которых в органы УФНС направляются материалы для взыскания налогов. Итог таких проверок — найдено более 20 собственников, которые не платят налоги.