На Преображенке продолжают выявлять незаконно сданные квартиры 

Более двухсот фактов незаконной сдачи квартир в аренду выявили на Преображенке при активном содействии сотрудников общественных пунктов охраны порядка (ОПОП).
Хозяева таких квартир не выплачивают налоги, а значит, нарушают закон. Об этом заявил председатель Советов ОПОП района Преображенское Михаил Новиков. Он рассказал, что работа по выявлению незаконно арендованных квартир ведется все время. В этом помогают участковые. Проводятся комиссионные проверки, по результатам которых в органы УФНС направляются материалы для взыскания налогов. Итог таких проверок — найдено более 20 собственников, которые не платят налоги.
Руководитель Совета ОПОП в Преображенском Михаил Новиков пояснил, что основная цель таких проверок — обезопасить москвичей. Правоохранительные органы должны знать, кто и с какой целью приезжает в наш город, чем занимаются граждане, живущие в съемных квартирах. Полиции в этом деле помогают жильцы домов, которые определяют «нехорошие» квартиры.