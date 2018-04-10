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Квартиры с отделкой: советы застройщикам
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Квартиры с отделкой: советы застройщикам 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Сегодня квартиры с отделкой, по оценкам столичных риелторов, занимают около 15% общего объема предложения. Но интерес к ним растет такими темпами, что скоро рынок может преодолеть 40-процентный рубеж, а лет через пять квартиры без отделки будут такой же экзотикой, какой квартиры с отделкой были еще пару десятилетий назад.
Почему клиентам нравится этот формат, говорилось многократно: и финансовые соображения, и нежелание откладывать жизнь на «после ремонта» — своего, а потом соседского, и, конечно, возросший профессионализм девелоперов, начавших привлекать к работе дизайнеров. Последние, кстати, уже предлагают заменить определение «квартира с отделкой» на «квартира с дизайнерским интерьером»: и звучит заманчивее, и куда точнее отражает суть тренда.
Тем не менее всегда есть некий процент покупателей, которые приходят, смотрят — и уходят, бормоча «как-то мы себе не так это представляли…» Не устраивает их не качество или цена, а сами отделочно-дизайнерские решения.
Есть ли способы удержать таких клиентов? Участники круглого стола выставки Mosbuild дали девелоперам несколько советов. По мнению основателя студии «Точка дизайна» и стартапа Flatplan Степана Бугаева, современные дизайн-бюро — это еще и маркетологи, консультанты и отчасти даже риелторы, поэтому для достижения максимального результата забег на длину проекта девелоперам и дизайнерам стоит проводить вместе.
Основатель мастерской Geometrium Павел Герасимов, в свою очередь, предложил: почему бы девелоперу масштабного проекта не пригласить несколько дизайн-бюро, выделить каждому свой кусок, а покупателю — предоставить выбор квартир в том или ином стиле. Метраж одинаковый, но впечатления совершенно разные. А при покупке недвижимости впечатления — почти полдела.
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