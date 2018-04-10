В Петербурге замечены мошенники, лже-сотрудники «Петроэлектросбыта»

Петербурге увеличилось количество случаев мошенничества, связанного с обслуживанием приборов учета, сообщает «Петербургский дневник».

В АО «Петроэлектросбыт» говорят, что количество жалоб на мошенничество значительно выросло.

В компании рассказали, как работает мошенническая схема: люди впускают злоумышленников, которые пугают их штрафами и отключением света, заставляя покупать приборы учета по завышенным ценам.

Эксперты рассказали, как отличить мошенника, от настоящего сотрудника «Петроэлектросбыта».

Сделать это легко, работник компании может ответить на вопрос, какой заводской номер на приборе учета в квартире.

Злоумышленники такими данными не владеют — пускать их в квартиру не надо.