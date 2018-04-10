Минстрой: ипотечные ставки позволяют людям не селиться в шалманах 

«Снижение ипотечных ставок на жилье и, следовательно, повышение доступности новостроек сказалось на предпочтениях потенциальных покупателей. Люди больше не едут в шалманы и „каменные джунгли“, — приводит слова замминистра »Интерфакс".
Покупатели стали внимательнее относиться к бренду и надежности застройщика, на его реальные возможности достроить объект, отметил Стасишин.
Его слова подтвердил и президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий, отметив, что потенциальные покупатели стали тщательнее проверять информацию о застройщике и подрядчиков строительства. «Люди внимательнее изучают перспективы и потенциал строительных компаний», — сказал он.