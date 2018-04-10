На субсидирование процентной ставки смогут претендовать проекты стоимостью до 7,5 млрд рублей

Процедуры предоставления Минпромторгом России субсидий переводятся также в цифровой формат. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Российской Федерации №3, регламентирующее порядок субсидирования процентной ставки на реализацию новых инвестиционных проектов.

В частности, утверждены в новой редакции правила предоставления предприятиям субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным в 2017-2019 годах в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке , а также в международных финансовых организациях с участием РФ

Кредитные средства должны быть направлены на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Субсидии предоставляются также на компенсацию части затрат, связанных с уплатой купонного дохода по облигациям, эмитированным в 2014-2019 годах на срок не менее трех лет. При этом действующие правила субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в 2014-2016 годах, остаются в силе.

В соответствии с внесенными изменениями повышена максимальная общая стоимость инвестиционного проекта с 5 до 7,5 млрд рублей. Для проектов, в отношении которых заключен специальный инвестиционный контракт, до 10 млрд рублей.

Все процедуры, связанные с подачей заявлений, обменом документами, мониторингом и контролем за соблюдением условий предоставления субсидий, переведены теперь в цифровой формат. Электронное взаимодействие будет осуществляться через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП), что повысит скорость бюрократических процессов, прозрачность и эффективность данного механизма поддержки.

Субсидии предоставляются при условии внесения проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующий отбор осуществляет Минпромторг России не реже одного раза в течение календарного года.

Главная цель — стимулирование роста инвестиций в гражданские отрасли промышленности. При этом одним из ключевых критериев для получения господдержки становится наличие экспортного потенциала у проекта, а также показатель международной конкурентоспособности для проектов, реализуемых в рамках приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт». В целом по программе субсидирования процентной ставки Минпромторгом поддержан на сегодняшний день уже 121 инвестпроект в 42 регионах страны на сумму 8,1 млрд рублей