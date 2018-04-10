Ещё
По какой причине на Ставрополье резко подорожали земельные участки?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По какой причине на Ставрополье резко подорожали земельные участки? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«В последнее время за гектар земли сельхозназначения предлагают в среднем 50 тыс. руб., а в селе Калиновском Александровского района и вовсе 100 тысяч рублей, — говорит министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. — Это гораздо больше, чем было несколько лет назад».
По словам Ситникова, в среднем на 40-50% поднялась в цене и аренда земли. За гектар арендаторы сейчас просят в месяц 2,5 тысяч рублей.
«Недавно на Ставрополье перезаключили договоры аренды сельхозземель, — комментирует руководитель СХП в Кировском районе Михаил Серков. — Воспользовавшись тем, что спрос на участки в нашем крае сегодня огромный, арендаторы задрали цены. Продавцы наделов тоже пользуются тем, что многие хотят купить землю в нашем крае, и взвинчивают цены».
АиФ Ставрополье: последние новости
В Железноводске откроют первый на КМВ роллердром Строитель из Кисловодска стал миллионером В Интернете появились первые кадры фильма о судьбе Виталия Калоева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России252
Поставщики бытовой техники увеличивают цены311
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста107
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег71
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение