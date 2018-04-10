По какой причине на Ставрополье резко подорожали земельные участки?

«В последнее время за гектар земли сельхозназначения предлагают в среднем 50 тыс. руб., а в селе Калиновском Александровского района и вовсе 100 тысяч рублей, — говорит министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников . — Это гораздо больше, чем было несколько лет назад».

По словам Ситникова, в среднем на 40-50% поднялась в цене и аренда земли. За гектар арендаторы сейчас просят в месяц 2,5 тысяч рублей.

«Недавно на Ставрополье перезаключили договоры аренды сельхозземель, — комментирует руководитель СХП в Кировском районе Михаил Серков. — Воспользовавшись тем, что спрос на участки в нашем крае сегодня огромный, арендаторы задрали цены. Продавцы наделов тоже пользуются тем, что многие хотят купить землю в нашем крае, и взвинчивают цены».