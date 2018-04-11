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На Кубани конкуренция 7 человек на одно рабочее место
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На Кубани конкуренция 7 человек на одно рабочее место 

АиФ — Юг 59 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Как сообщает пресс-служба HeadHanter, в крае сложился повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя. Средний показатель по всем профессиональным направлениям в регионе составляет 7 человек на рабочее место.
Труднее всего найти работу юристам, бухгалтерам, работникам масс-медиа. В этих сферах количество претендентов на одну вакансию в первом квартале 2018 года составило 9 — 10 человек.
Самой востребованной по-прежнему остается сфера «Продажи» — на нее приходится треть от всех предложений, размещенных на портале с января по март.
При этом уровень конкуренции здесь достаточно низкий — на одну вакансию претендуют 3 кандидата. Компании нуждаются в продавцах-консультантах, менеджерах по продажам, специалистах по кредитованию, руководителях направления продаж.
Также популярны направления «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Начало карьеры, студенты», «Транспорт, логистика».
Дефицит кадров наблюдается в сферах консультирования, страхования, медицины, фармацевтики, информационные технологий, маркетинга и рекламы.
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