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Строящиеся объекты метро Петербурга могут отключить от электричества из-за долгов «Метростроя»
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Строящиеся объекты метро Петербурга могут отключить от электричества из-за долгов «Метростроя» 

Rambler News Service 2 часа назад
«Петербургская сбытовая компания» с 11 апреля намерена ограничить подачу электричества на ряд строящихся объектов метрополитена Санкт-Петербурга из-за задолженности «Метростроя» за электроэнергию, следует из сообщения Петербургской сбытовой компании.
Задолженность «Метростроя» с июля 2017 года составила 63,3 млн рублей.
«С 11 апреля 2018 года АО «Петербургская сбытовая компания» намерено ввести режим ограничения подачи электроэнергии в отношении строящихся объектов метрополитена — площадки станции «Новокрестовская» и шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахт 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахты 841 Красносельско-Калининской ветки», — говорится в сообщении сбытовой компании.
В «Петербургской сбытовой компании» также отметили, что не располагают сведениями по перспективам оплаты, а ранее достигнутые договоренности потребителем нарушаются.
«Ежедневно объекты «Метростроя» потребляют электроэнергии на общую сумму порядка 1 млн рублей. С учетом постоянного роста задолженности и нарушений потребителем достигнутых договоренностей по оплате АО «Петербургская сбытовая компания» намерено отключить указанные объекты ОАО «Метрострой» от энергоснабжения в рамках действующего законодательства. Соответствующее уведомление о том, что 11 апреля 2018 года в случае отсутствия оплаты вводится режим ограничения электроэнергии, направлено потребителю», — добавили в компании.
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