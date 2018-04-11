Строительство жилого дома с подземным паркингом завершено в Дмитрове

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (поз. 24), расположенному в микрорайоне №5 в Дмитрове », — сообщил Р. Тагиев.

Он уточнил, что что площадь пятисекционного 15-этажного жилого дома составляет 50 тыс. 777 кв. м. К заселению готовы 612 квартир, жилой площадью 33 тыс. 879 кв. м, из них: 156 однокомнатных, 312 двухкомнатных, 104 трехкомнатных квартиры, 40 двухкомнатных двухуровневых. Подземный паркинг рассчитан на 122 машиноместа. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком является ООО «УС-200».