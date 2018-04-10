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Власти Москвы не отказывались от идеи льготной ипотеки по программе реновации
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Власти Москвы не отказывались от идеи льготной ипотеки по программе реновации 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин опроверг информацию о том, что городские власти отказались от предоставления льготной ипотеки в рамках программы реновации.
"Мы не отказались от идеи льготной ипотеки, мы следим за переселением, какой спрос, какие пожелания жителей. Мы взяли паузу на разработку механизмов ипотеки. Мы проговорили и со Сбербанком, и с АИЖК", — цитирует Хуснуллмна Агентство «Москва».
Заммэра обратил внимание на то, что сильно меняется ставка, которая недавно еще она была выше 10%, а сейчас составляет 7-7,510%.
"Мы ожидаем, что она будет меняться в сторону уменьшения. Так что сейчас ведется активная работа по этой теме, надо подождать, разобраться, как работают все механизмы", — добавил Хуснуллин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные власти отказались от предоставления льготной ипотеки в рамках программы реновации.
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