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М. Хуснуллин: Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации
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М. Хуснуллин: Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы не отказались от идеи льготной ипотеки, мы следим за переселением, какой спрос, какие пожелания жителей. Мы взяли паузу на разработку механизмов ипотеки. Мы проговорили и со Сбербанком, и с АИЖК (Дом. РФ — прим. Агентства «Москва»). Сейчас ставка сильно меняется, например, недавно еще она была выше 10%, сейчас уже 7-7,510%, и мы ожидаем, что она будет меняться в сторону уменьшения. Так что сейчас ведется активная работа по этой теме, надо подождать, разобраться, как работают все механизмы», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее СМИ сообщали, что власти Москвы отказались от предоставления льготной ипотеки в рамках программы реновации.
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