М. Хуснуллин: Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы не отказались от идеи льготной ипотеки, мы следим за переселением, какой спрос, какие пожелания жителей. Мы взяли паузу на разработку механизмов ипотеки. Мы проговорили и со Сбербанком , и с АИЖК (Дом. РФ — прим. Агентства «Москва» ). Сейчас ставка сильно меняется, например, недавно еще она была выше 10%, сейчас уже 7-7,510%, и мы ожидаем, что она будет меняться в сторону уменьшения. Так что сейчас ведется активная работа по этой теме, надо подождать, разобраться, как работают все механизмы», — сказал М. Хуснуллин. Ранее СМИ сообщали, что власти Москвы отказались от предоставления льготной ипотеки в рамках программы реновации.