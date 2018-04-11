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Более десяти кварталов реновации спроектируют при помощи BIM-технологий
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Более десяти кварталов реновации спроектируют при помощи BIM-технологий 

Авторадио 1 час назад
Фото: Москва24
Как отметил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, технология информационного моделирования зданий предполагает создание компьютерной 3D-модели объекта строительства, содержащей все необходимые сведения о будущем объекте. Такой формат повышает точность оценки стоимости и эффективности использования средств при строительстве. Заммэра отметил, что информационное моделирование позволяет проанализировать такие параметры, как возможности по благоустройству и транспортную загруженность, а также дает возможность оптимизировать проектирование инженерных коммуникаций.
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