Более десяти кварталов реновации спроектируют при помощи BIM-технологий 

Как отметил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, технология информационного моделирования зданий предполагает создание компьютерной 3D-модели объекта строительства, содержащей все необходимые сведения о будущем объекте. Такой формат повышает точность оценки стоимости и эффективности использования средств при строительстве. Заммэра отметил, что информационное моделирование позволяет проанализировать такие параметры, как возможности по благоустройству и транспортную загруженность, а также дает возможность оптимизировать проектирование инженерных коммуникаций.