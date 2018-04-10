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Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации
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Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Новые площадки находятся в районах Марфино, Бескудниковский, Головинский, Нагорный, Тимирязевский и Восточный. Жилье на этих площадках построят до 2021 года.
Было также принято решение об исключении одной площадки по причинам большого обременения участка инженерными коммуникациями. Речь идет об участке на Севанской улице в районе Царицыно.
В итоге на сегодняшний день утверждены 242 стартовые площадки, где будут строить новые дома для переселенцев.
Ранее было утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, которые позволяют возвести около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.
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