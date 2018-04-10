Проблемой обманутых дольщиков в Новосибирской области займется отдельный чиновник

НОВОСИБИРСК , 10 апреля. / ТАСС /. Власти Новосибирской области решили усилить работу с обманутыми дольщиками и ускорить строительство проблемных объектов, для чего в региональном Минстрое введена новая должность заместителя министра по вопросам долевого строительства. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"В структуре министерства введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков. Ранее Колмаков занимал должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области пообещали сдать в ближайшие два года 20 долгостроев, что составляет половину от всех незавершенных объектов, при этом 10 домов собираются ввести в 2018 году. Проблему обманутых дольщиков в регионе также собираются решать в том числе за счет передачи в земельный фонд Новосибирска привлекательных для потенциальных инвесторов федеральных земель для строительства жилья. Инвесторы в этом случае смогут компенсировать расходы на решение проблемы дольщиков за счет строительства дополнительного жилья.

В Новосибирске проблема долгостроев несколько лет находится на контроле региональных и муниципальных властей. С 2010 по 2015 год в регионе введено 64 долгостроя, квартиры получили 4,9 тыс. человек, в 2016 году официально сданы 16 долгостроев. В 2017 году в Новосибирске было введено 12 таких объектов. По данным регионального Минстроя, сейчас в регионе насчитывается 969 «обманутых дольщиков», которые внесены в официальный реестр.